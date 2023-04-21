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عزز تجربة البث الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-21 01:53:26

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء محاولة مشاهدة مقاطع الفيديو على YouTube؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! ستعمل تقنيتنا المتطورة على زيادة سرعة الإنترنت لديك وتوفير تجربة بث سلسة.



ولكن هذا ليس كل شيء - مع خيارات الأسعار المعقولة لدينا ، يمكنك أيضًا الوصول إلى YouTube Premium Family في بلدك بسعر مخفض. مع YouTube Premium Family ، يمكنك الاستمتاع بمقاطع الفيديو الخالية من الإعلانات والتشغيل في الخلفية والتنزيلات بلا اتصال بالإنترنت ، كل ذلك أثناء مشاركة اشتراكك مع ما يصل إلى خمسة أفراد من العائلة.



وأفضل جزء؟ تختلف خيارات الأسعار لدينا حسب البلد ، مما يضمن حصولك على أفضل صفقة ممكنة لموقعك. لذا ، سواء كنت في الولايات المتحدة أو كندا أو المملكة المتحدة ، هناك سعر YouTube Premium Family مناسب لك.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة والإعلانات المزعجة تدمر تجربتك على YouTube. قم بالترقية إلى isharkVPN Accelerator و YouTube Premium Family اليوم واستمتع بتجربة البث المطلق بسعر لا يُضاهى.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الحصول على سعر عائلي مميز من youtube حسب البلد ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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