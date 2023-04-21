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عزز تجربتك على YouTube مع iSharkVPN Accelerator و YouTube Premium Family Plan

ishark blog article

2023-04-21 01:53:40

هل تبحث عن شبكة VPN موثوقة وسريعة؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator. تم تصميم خدمة VPN الخاصة بنا لتزويدك بمنصة سريعة وآمنة وموثوقة ستساعدك على تصفح الإنترنت بسهولة. باستخدام iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا وحماية بياناتك من المتسللين والتصفح دون الكشف عن هويتك.



لكن هذا ليس كل شيء. لقد دخلنا مؤخرًا في شراكة مع YouTube Premium لنوفر لك المزيد من القيمة. مع YouTube Premium Family ، يمكنك الاستمتاع بمقاطع فيديو خالية من الإعلانات وتشغيل في الخلفية والوصول إلى YouTube Music. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك مشاركة عضويتك مع ما يصل إلى 5 أفراد آخرين من العائلة يعيشون في نفس المنزل.



الآن ، بفضل شراكتنا مع YouTube Premium ، يمكن لمستخدمي iSharkVPN Accelerator الاستمتاع بعضوية YouTube Premium Family بسعر مخفض. لذلك لا يمكنك فقط تصفح الويب بشكل آمن ومجهول ، ولكن يمكنك أيضًا الاستمتاع بالمحتوى المتميز على YouTube بدون أي إعلانات.



لا تأخذ كلمتنا فقط. تحقق من مراجعاتنا الإيجابية على Reddit وشاهد كيف ساعد iSharkVPN Accelerator الآخرين في تصفح الويب بسهولة. ومن خلال شراكتنا الجديدة مع YouTube Premium ، يمكنك الاستمتاع بقيمة أكبر من خدمة VPN الخاصة بنا.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في iSharkVPN Accelerator الآن واستمتع بـ YouTube Premium Family بسعر مخفض. احم خصوصيتك على الإنترنت واستمتع بالمحتوى المتميز على YouTube دون أي انقطاع.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك موقع youtube premium من نفس العائلة على reddit ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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