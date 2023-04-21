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ارتقِ بتجربتك عبر الإنترنت إلى المستوى التالي مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-21 01:54:32

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند بث مقاطع الفيديو المفضلة لديك على YouTube؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تتيح لك هذه التقنية المتطورة تجاوز قيود سرعة الإنترنت والوصول إلى مقاطع فيديو YouTube بسرعة البرق. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بالبث السلس.



وإذا كنت عضوًا في الجيش ، فيمكنك الاستمتاع بمزيد من التوفير مع خصم YouTube Premium Military. تمنحك هذه الميزة إمكانية الوصول إلى مقاطع الفيديو الخالية من الإعلانات والتشغيل بلا اتصال والتشغيل في الخلفية ، وكل ذلك بسعر مخفض.



مع مسرع isharkVPN وخصم YouTube Premium Military ، يمكنك الانتقال بتجربة البث إلى المستوى التالي دون كسر البنك. لا تقبل السرعات البطيئة والانقطاعات - قم بترقية تجربتك على الإنترنت اليوم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك خصم youtube العسكري المتميز ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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