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التدوين > احصل على YouTube Premium بأفضل الأسعار مع iSharkVPN Accelerator

احصل على YouTube Premium بأفضل الأسعار مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-21 00:46:25
إذا كنت مستخدمًا متعطشًا لموقع YouTube ، فأنت تعلم مدى إحباط انتظار مقاطع الفيديو مؤقتًا أو تحميلها. لكن ماذا لو أخبرتك أن هناك حلًا لهذه المشكلة؟ تقديم مسرع isharkVPN!

مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع ببث YouTube بسرعة البرق دون أي تأخير أو تأخير. وأفضل جزء؟ إنه يعمل في أي بلد! سواء كنت في الولايات المتحدة أو الهند أو أستراليا ، يمكن لمسرع isharkVPN تحسين تجربتك على YouTube.

لكن هذا ليس كل شيء. إذا كنت تتطلع إلى ترقية تجربتك على YouTube إلى أبعد من ذلك ، ففكر في الاشتراك في YouTube Premium. باستخدام YouTube Premium ، يمكنك الاستمتاع بمقاطع الفيديو الخالية من الإعلانات والتشغيل في الخلفية والوصول إلى المحتوى الحصري.

ولكن هنا تكمن المشكلة: تختلف أسعار YouTube Premium حسب البلد. في الولايات المتحدة ، يكلف اشتراك YouTube Premium 11.99 دولارًا شهريًا. في الهند ، 99 روبية فقط في الشهر (أي ما يقرب من 1.35 دولار أمريكي).

لذلك ، إذا كنت تبحث عن توفير المال على اشتراكك في YouTube Premium ، ففكر في استخدام مسرع isharkVPN للاتصال بخادم في بلد بأسعار أقل. لن توفر المال فحسب ، بل ستستمتع أيضًا بسرعات تدفق أسرع.

في الختام ، إذا مللت من التخزين المؤقت ومقاطع الفيديو البطيئة على YouTube ، فجرب مسرع isharkVPN. وإذا كنت ترغب في ترقية تجربتك على YouTube إلى أبعد من ذلك ، ففكر في الاشتراك في YouTube Premium واستخدام مسرع isharkVPN للاتصال بخادم بأسعار أقل. تدفق سعيد!

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك الحصول على أسعار مميزة على youtube حسب البلد ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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