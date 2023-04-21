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احم خصوصيتك على الإنترنت مع isharkVPN Accelerator وتعرف على YouTube الخاص مقابل مقاطع الفيديو غير المدرجة

ishark blog article

2023-04-21 00:48:37

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند بث مقاطع الفيديو المفضلة لديك على YouTube؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تسمح تقنيتنا المتطورة بسرعات إنترنت فائقة ، حتى عند بث مقاطع فيديو عالية الجودة على YouTube. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بمتعة المشاهدة دون انقطاع.



ولكن ماذا عن مخاوف الخصوصية؟ هذا هو المكان الذي تأتي فيه ميزة YouTube الخاصة مقابل غير المدرجة. مع isharkVPN ، يمكنك اختيار جعل مقاطع الفيديو الخاصة بك على YouTube إما خاصة أو غير مدرجة. تكون مقاطع الفيديو الخاصة مرئية فقط للأشخاص الذين تختار مشاركتها معهم ، بينما يمكن لأي شخص لديه الرابط مشاهدة مقاطع الفيديو غير المدرجة. يمنحك هذا تحكمًا كاملاً في من يرى المحتوى الخاص بك.



فلماذا تختار isharkVPN لاحتياجات البث على YouTube؟ نحن نقدم سرعات فائقة وميزات خصوصية تمنحك تحكمًا كاملاً في المحتوى الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال واجهتنا سهلة الاستخدام ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، يمكنك الاعتماد علينا لتقديم أفضل تجربة بث ممكنة.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN اليوم وابدأ في الاستمتاع ببث YouTube بسرعة البرق مع التحكم الكامل في الخصوصية.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام youtube خاص مقابل غير مدرج ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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