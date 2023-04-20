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افتح وضع تقييد المحتوى على YouTube على iPhone باستخدام مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-20 23:40:33

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والمحتوى المحظور على جهاز iPhone الخاص بك؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN ووضع YouTube المقيد على iPhone.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة مع حماية خصوصيتك على الإنترنت أيضًا. تعمل هذه الأداة القوية من خلال تحسين اتصالك بالإنترنت لتقليل زمن الوصول وزيادة سرعات التنزيل ، مما يمنحك تجربة تصفح سلسة.



ولكن ماذا عن عندما تصادف محتوى محظورًا على YouTube؟ وهنا يأتي دور وضع YouTube المقيد على iPhone. تتيح لك هذه الميزة تصفية المحتوى الذي يُحتمل أن يكون مرفوضًا وتساعد على حماية خصوصيتك عن طريق منع YouTube من تتبع نشاطك.



يمنحك مسرع isharkVPN ووضع YouTube المقيد معًا على iPhone أفضل تجربة عبر الإنترنت. يمكنك الاستمتاع بسرعات فائقة أثناء التصفح أيضًا بأمان. فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN اليوم وابدأ في الاستمتاع بالإنترنت بالطريقة التي من المفترض أن تكون عليها.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك وضع youtube المقيد على iphone ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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