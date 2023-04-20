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التدوين > عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-20 19:10:04
هل سئمت من التخزين المؤقت وأوقات التحميل البطيئة على مواقع البث المفضلة لديك مثل YouTube؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!

تسمح تقنيتنا المبتكرة بسرعات دفق فائقة السرعة ، حتى على مقاطع الفيديو عالية الدقة. ومع تركيزنا على الأمان والخصوصية ، يمكنك التصفح والدفق مع راحة البال لحماية بياناتك.

ولكن هذا ليس كل شيء - فنحن نقدم أيضًا ميزة تتيح لك إلغاء إدراج مقاطع الفيديو الخاصة بك على YouTube. هذا يعني أن مقاطع الفيديو الخاصة بك لن تظهر في نتائج البحث أو على صفحة قناتك ، مما يمنحك التحكم المطلق في من يرى المحتوى الخاص بك.

لا تدع السرعات البطيئة ونقص الخصوصية يمنعك من الاستمتاع بمقاطع الفيديو المفضلة لديك. جرب مسرع isharkVPN اليوم واستمتع ببث خالٍ من المتاعب كما لم يحدث من قبل.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك إلغاء إدراج youtube والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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