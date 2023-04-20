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جرب البث بسرعة البرق مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-20 19:11:11

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى مواقع الويب المفضلة لديك؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN ، الحل لجميع مشاكل الإنترنت لديك.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة ستجعلك تتصفح ، وتتصفح ، وتنزيل بسهولة. قل وداعًا للتخزين المؤقت والتأخير ومرحبًا بالوصول غير المنقطع إلى الإنترنت.



ولكن ماذا عن الوقت الذي تريد فيه الحفاظ على خصوصية نشاطك عبر الإنترنت؟ هذا هو المكان الذي تظهر فيه مقاطع الفيديو الخاصة وغير المدرجة على YouTube. بينما يوفر كلا الخيارين مستوى معينًا من الخصوصية ، إلا أن هناك بعض الاختلافات الرئيسية التي يجب وضعها في الاعتبار.



لا يمكن الوصول إلى مقاطع الفيديو غير المدرجة إلا من قبل أولئك الذين لديهم رابط الفيديو ، بينما لا يمكن مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة إلا من قبل أولئك الذين تمت دعوتهم لمشاهدة الفيديو. هذا يعني أن مقاطع الفيديو غير المدرجة تعد خيارًا جيدًا إذا كنت ترغب في مشاركة مقطع فيديو مع مجموعة محددة من الأشخاص ، بينما تكون مقاطع الفيديو الخاصة أكثر ملاءمة للمحتوى الأكثر سرية أو الحساسة.



بغض النظر عن الخيار الذي تختاره ، يضمن برنامج isharkVPN أن يظل نشاطك عبر الإنترنت آمنًا وخصوصية. من خلال التشفير من الدرجة العسكرية والسياسة الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك تصفح الإنترنت براحة بال تامة.



فلماذا تنتظر؟ قم بترقية تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN واستمتع بحرية وأمان مقاطع الفيديو الخاصة وغير المدرجة على YouTube.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام youtube غير مدرج مقابل خاص ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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