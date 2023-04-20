التدوين > زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-20 16:58:44

هل سئمت من انتظار تخزين مقاطع فيديو YouTube مؤقتًا؟ هل تريد بث برامجك المفضلة دون أي تأخير؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تم تصميم مسرعنا لتحسين اتصالك بالإنترنت وضمان سرعات فائقة للبث والتصفح. مع isharkVPN ، يمكنك أن تقول وداعًا للتخزين المؤقت المحبط ومرحبًا بالبث غير المنقطع.



ولكن هذا ليس كل شيء - يعمل مسرعنا أيضًا مع مقاطع فيديو YouTube غير المدرجة. مقاطع الفيديو غير المدرجة هي مقاطع فيديو غير مدرجة بشكل عام على YouTube ، ولكن لا يزال من الممكن الوصول إليها من خلال رابط مباشر. غالبًا ما يكون لمقاطع الفيديو هذه عدد محدود من المشاهدات ، مما يجعل من الصعب بثها بسلاسة. ولكن مع مسرع isharkVPN ، يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو غير المدرجة دون أي تأخير أو تأخير.



ومن السهل البدء. ما عليك سوى تنزيل isharkVPN والاتصال بأحد خوادمنا. سيعمل برنامج التسريع الخاص بنا على تحسين اتصالك تلقائيًا للحصول على أفضل السرعات الممكنة ، حتى تتمكن من الاستمتاع بمقاطع الفيديو المفضلة لديك دون انقطاع.



فلماذا تنتظر؟ جرب مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات فائقة لجميع احتياجات البث الخاصة بك - حتى بالنسبة لمقاطع فيديو YouTube غير المدرجة التي يصعب العثور عليها.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك مشاهدة فيديو youtube غير مدرج والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN