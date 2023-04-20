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عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و Ytmps Converter

ishark blog article

2023-04-20 15:37:55

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء محاولة بث المحتوى المفضل لديك؟ هل تريد تجاوز قيود الموقع الجغرافي والوصول إلى المحتوى المتاح فقط في مناطق معينة؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN ومحول ytmps.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بتصفح وبث وتحميل بسرعة البرق. تم تصميم خدمة VPN هذه لتحسين اتصالك بالإنترنت وتحسين الأداء العام لجهازك. قل وداعًا للتخزين المؤقت المحبط ومرحبًا بالبث السلس والتنزيلات السريعة.



ولكن انتظر هناك المزيد. باستخدام محول ytmps ، يمكنك بسهولة تحويل وتنزيل مقاطع فيديو YouTube بتنسيقات مختلفة مثل MP4 و MP3 و AVI. هذه الأداة مثالية لأولئك الذين يرغبون في حفظ مقاطع الفيديو المفضلة لديهم لعرضها في وضع عدم الاتصال أو إنشاء قائمة تشغيل شخصية.



لكن الفوائد لا تتوقف عند هذا الحد. كما يوفر برنامج تسريع isharkVPN ميزات أمان متقدمة مثل التشفير من الدرجة العسكرية ومفتاح القفل التلقائي والحماية من تسرب DNS و IP. هذا يضمن أن تظل أنشطتك عبر الإنترنت خاصة وآمنة.



فلماذا تنتظر؟ انضم إلى ملايين المستخدمين الراضين عن خدماتهم الذين حسّنوا من تجربة الإنترنت الخاصة بهم باستخدام مسرع isharkVPN ومحول ytmps. جربه اليوم وافتح الإمكانات الكاملة لجهازك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحويل ytmps والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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