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عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و Zainmate

ishark blog article

2023-04-20 14:30:17

هل تبحث عن خدمة VPN يمكنها أن توفر لك سرعات إنترنت فائقة وأقصى درجات الأمان؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN و Zainmate!



مع مسرع iSharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة تصل إلى 10 مرات أسرع من خدمة VPN النموذجية. هذا يعني أنه لا داعي للقلق بشأن التخزين المؤقت أو سرعات التنزيل البطيئة عند بث برامجك المفضلة أو تنزيل ملفات كبيرة. بالإضافة إلى ذلك ، مع تقنية التشفير المتقدمة لـ iSharkVPN ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك عبر الإنترنت ومعلوماتك الشخصية ستظل آمنة وسرية.



ولكن هذا ليس كل شيء - عند إقران مسرع iSharkVPN مع Zainmate ، ستحصل على مزيج لا مثيل له من السرعة والأمان. Zainmate هو برنامج متقدم لمكافحة البرامج الضارة والفيروسات يحمي أجهزتك من جميع التهديدات المعروفة ، بما في ذلك الفيروسات والبرامج الضارة وبرامج التجسس. باستخدام Zainmate جنبًا إلى جنب مع iSharkVPN ، يمكنك تصفح الويب بثقة تامة ، مع العلم أن أجهزتك محمية من جميع التهديدات.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع iSharkVPN و Zainmate اليوم وابدأ في الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وأمان من الدرجة الأولى وراحة البال عبر الإنترنت. سواء كنت تقوم بالبث المباشر أو التنزيل أو مجرد تصفح الويب ، فإن iSharkVPN و Zainmate يغطيانك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك zainmate والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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