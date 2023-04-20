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أطلق العنان للإمكانيات الكاملة لشبكة VPN الخاصة بك مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-20 14:30:39

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والاختراقات الأمنية أثناء الاتصال بالإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. تتيح لك هذه الأداة القوية تصفح الويب بسرعات فائقة وأمان كامل. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بالبث السلس باستخدام isharkVPN.



ولكن ماذا عن مراقبة أداء الخوادم والموقع الإلكتروني؟ وهنا يأتي دور Zabbix و Datadog. توفر كلتا الأداتين مراقبة وتنبيهًا في الوقت الفعلي لبنيتك التحتية. ولكن أيهما هو الأفضل لعملك؟



Zabbix هي أداة مراقبة نظام مفتوحة المصدر مجانية تتيح لك مراقبة شبكتك وخوادمك وتطبيقاتك في الوقت الفعلي. يوفر واجهة سهلة الاستخدام وميزات قوية مثل الاكتشاف التلقائي وتصور البيانات والبرمجة النصية المخصصة. يعد Zabbix خيارًا رائعًا للشركات التي تبحث عن حل فعال من حيث التكلفة.



من ناحية أخرى ، يعد Datadog أداة مراقبة أكثر تقدمًا توفر مراقبة وتحليلات على نطاق السحابة. يتكامل مع أكثر من 400 تقنية مختلفة ويوفر رؤى في الوقت الفعلي حول البنية التحتية بالكامل. يعد Datadog مثاليًا للشركات التي تتطلب مستوى عالٍ من الرؤية في أنظمتها.



إذن ، ما الأداة المناسبة لك؟ يعتمد ذلك في النهاية على احتياجاتك وميزانيتك الخاصة. إذا كنت تبحث عن حل فعال من حيث التكلفة ، فإن Zabbix يعد خيارًا رائعًا. ولكن إذا كنت بحاجة إلى تحليلات متقدمة ومراقبة على مستوى السحابة ، فإن Datadog هو السبيل للذهاب.



بغض النظر عن الأداة التي تختارها ، فإن إقرانها مع مسرع isharkVPN سيضمن أن تكون تجربتك على الإنترنت سريعة وآمنة وخالية من الإجهاد. قل وداعًا للسرعات البطيئة ومرحبًا بالتصفح السلس باستخدام isharkVPN. جربه اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك zabbix vs datadog ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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