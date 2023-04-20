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التدوين > أطلق العنان لسرعات إنترنت فائقة السرعة مع isharkVPN Accelerator و Zen Mate

أطلق العنان لسرعات إنترنت فائقة السرعة مع isharkVPN Accelerator و Zen Mate

ishark blog article

2023-04-20 12:16:10
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN و zen mate.

مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة ووصول غير مقيد إلى مواقع الويب المفضلة لديك. سواء كنت تقوم بالبث أو اللعب أو تتصفح الويب فقط ، فإن مسرع isharkVPN يضمن اتصالاً سلسًا وسلسًا.

لكن هذا ليس كل شيء. يوفر برنامج isharkVPN أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى ، بما في ذلك تشفير من الدرجة العسكرية ، للحفاظ على خصوصية نشاطك عبر الإنترنت وآمنه. قل وداعًا للمتسللين والمتطفلين مرة واحدة وإلى الأبد.

وعندما يتعلق الأمر بالبساطة وسهولة الاستخدام ، فإن zen mate هو المكمل المثالي لمسرع isharkVPN. مع zen mate ، يمكنك الوصول بسهولة وسرعة إلى المحتوى المقيد جغرافيًا من أي مكان في العالم ، كل ذلك مع الحفاظ على نشاطك عبر الإنترنت خاصًا وآمنًا.

فلماذا تستقر على سرعات الإنترنت البطيئة والوصول المقيد بينما يمكنك الحصول على أفضل ما في العالمين مع مسرع isharkVPN و zen mate؟ جربهم اليوم واختبر أقصى درجات الحرية والأمان على الإنترنت.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك zen mate والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.
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