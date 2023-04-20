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قم بالبث والتصفح بشكل أسرع مع iSharkVPN Accelerator و Zenmate VPN

ishark blog article

2023-04-20 12:17:55

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN و Zenmat VPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة تجعلك تتساءل كيف عشت بدونه. سواء كنت تقوم ببث مقاطع فيديو أو تلعب ألعابًا عبر الإنترنت أو تتصفح الويب ، فإن مسرع isharkVPN سيضمن أن اتصالك بالإنترنت يعمل دائمًا على المستوى الأمثل.



ولكن هذا ليس كل شيء - يقدم برنامج isharkVPN أيضًا مجموعة متنوعة من ميزات الأمان للحفاظ على نشاطك على الإنترنت آمنًا. مع التشفير من الدرجة العسكرية والسياسة الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك أن تطمئن إلى أن معلوماتك الشخصية محمية من أعين المتطفلين.



وإذا كنت تبحث عن مزيد من الأمان ، فجرّب Zenmat VPN. توفر خدمة VPN القوية هذه ميزات أمان متقدمة مثل الحماية من البرامج الضارة وحظر الإعلانات وحماية تسرب DNS. مع Zenmat VPN ، يمكنك التأكد من أن نشاطك عبر الإنترنت خاص وآمن تمامًا.



لكن لا تأخذ كلمتنا فقط - جرب مسرع isharkVPN و Zenmat VPN بنفسك! ابدأ اليوم بالاستمتاع بسرعات الإنترنت الفائقة وميزات الأمان من الدرجة الأولى.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام zenmat vpn والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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