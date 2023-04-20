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عزز الأمان والسرعة عبر الإنترنت مع مسرع isharkVPN و Zenmate

ishark blog article

2023-04-20 12:18:02

نظرًا لأننا نعتمد بشكل متزايد على الإنترنت في العمل والترفيه والتواصل ، فمن الأهمية بمكان أن يكون لديك شبكة افتراضية خاصة (VPN) موثوقة وآمنة. ومع ذلك ، لا يتم إنشاء جميع خدمات VPN على قدم المساواة. لهذا السبب يسعدنا أن نقدم لك خيارين رائعين: iSharkVPN Accelerator و ZenMate.



iSharkVPN Accelerator هو الحل الأمثل لمن يبحثون عن سرعات فائقة وأقصى درجات الأمان. تضمن تقنيتها المتقدمة أن يظل اتصالك بالإنترنت سريعًا أثناء تشفير بياناتك وحماية خصوصيتك. بالإضافة إلى ذلك ، تقوم iSharkVPN بتشغيل خوادم في أكثر من 100 موقع حول العالم ، لذا يمكنك الوصول إلى المحتوى المفضل لديك من أي مكان.



من ناحية أخرى ، يعد ZenMate مثاليًا لأولئك الذين يريدون شبكة افتراضية خاصة سهلة الاستخدام وبأسعار معقولة. توفر هذه الخدمة تشفيرًا وحماية قويين ، مع توفير تطبيقات سهلة الاستخدام لجميع أجهزتك. يوفر ZenMate أيضًا سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات ، لذا يمكنك أن تطمئن إلى أن سجل التصفح الخاص بك لن يتم تخزينه أو تعقبه.



فلماذا تختار بين السرعة والأمان أو سهولة الاستخدام والقدرة على تحمل التكاليف؟ مع iSharkVPN Accelerator و ZenMate ، لست مضطرًا لذلك. تقدم كلتا الخدمتين ميزات على أعلى مستوى وبأسعار معقولة ، وكلاهما يتمتع بدرجة عالية من رضا العملاء. سواء كنت تقوم ببث الأفلام ، أو العمل عن بعد ، أو مجرد تصفح الويب ، فإن شبكات VPN هذه توفر لك الحماية.



لا تنتظر أكثر من ذلك لحماية هويتك وبياناتك على الإنترنت. جرب iSharkVPN Accelerator و ZenMate اليوم واستمتع بأفضل أداء VPN!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك zenmat والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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