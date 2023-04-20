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اشحن VPN الخاص بك مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-20 12:18:46

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند استخدام VPN؟ هل تعتمد على خدمات VPN المجانية مثل Zenmate ولكنك تجدها لا تعمل بشكل صحيح؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN.



تضمن تقنية التسريع لدينا أن تظل سرعات الإنترنت لديك سريعة حتى عند استخدام VPN. لا مزيد من التخزين المؤقت المحبط أو التنزيلات البطيئة. بالإضافة إلى ذلك ، خدمة VPN الخاصة بنا موثوقة وآمنة ، مما يوفر لك راحة البال أثناء تصفح الإنترنت.



قل وداعًا للإحباط الناتج عن عدم عمل خدمات VPN المجانية مثل Zenmate بشكل صحيح. مع iSharkVPN ، يمكنك الوثوق في أن سرعات الإنترنت لديك ستظل سريعة وأن نشاطك عبر الإنترنت سيظل خاصًا وآمنًا.



لا تستقر على سرعات الإنترنت البطيئة وخدمات VPN غير الموثوقة. قم بالترقية إلى مسرع iSharkVPN اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك أن لا تعمل zenmate مجانًا ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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