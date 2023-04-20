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عزز أمانك على الإنترنت وسرعتك مع isharkVPN Accelerator و Zenmate الإصدار التجريبي المجاني

ishark blog article

2023-04-20 11:08:43

إنتباه جميع مستخدمي الإنترنت! هل تبحث عن طريقة أسرع وأكثر أمانًا لتصفح الويب؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN و ZenMate ، وكلاهما يوفر لك تجارب مجانية لتجربة فوائدهما.



الأول هو مسرع isharkVPN. مع هذه الخدمة ، يمكنك توقع سرعات اتصال فائقة وميزات أمان من الدرجة الأولى للحفاظ على أمان معلوماتك الشخصية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن خدمتهم سهلة الاستخدام ومتاحة على أجهزة متعددة ، من الهواتف الذكية إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة.



وإذا لم تكن مقتنعًا تمامًا بعد ، فاستفد من الإصدار التجريبي المجاني لاختبارها بنفسك. نحن على ثقة من أنه بمجرد أن تختبر الفرق الذي يمكن أن يحدثه مسرع isharkVPN في تجربتك عبر الإنترنت ، فلن ترغب أبدًا في العودة إلى اتصالك القديم البطيء.



بعد ذلك ، لدينا ZenMate. إذا كنت تبحث عن خدمة VPN توفر الأمان والخصوصية ، فإن ZenMate هو السبيل للذهاب. تضمن تقنية التشفير الخاصة بهم أن يظل نشاطك عبر الإنترنت خاصًا ، بينما تسمح شبكة الخوادم العالمية الخاصة بهم بالتصفح السلس من أي مكان في العالم.



وأفضل جزء؟ يمكنك تجربة ZenMate مجانًا من خلال عرضهم التجريبي. لا تفوت الفرصة لترى بنفسك كيف يمكن لـ ZenMate تحسين تجربتك عبر الإنترنت والحفاظ على أمان بياناتك.



باختصار ، مع كل من مسرع isharkVPN و ZenMate ، يمكنك الاستمتاع بتصفح إنترنت أسرع وأكثر أمانًا. ومع عروض الإصدار التجريبي المجاني ، لا يوجد سبب لعدم تجربتهم. فما تنتظرون؟ سجل اليوم وجرب الفوائد لنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام الإصدار التجريبي المجاني من zenmate والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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