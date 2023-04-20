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عزز أمانك على الإنترنت وسرعتك مع isharkVPN Accelerator و ZenMate

ishark blog article

2023-04-20 11:10:57

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN و zennmate.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة واستقرار اتصال محسن. سواء كنت تبث أفلامك المفضلة أو تعمل عن بعد ، فإن برنامج isharkVPN Accelerator سيضمن أن أنشطتك على الإنترنت تعمل بسلاسة دون أي انقطاع.



ولكن ماذا عن الوصول إلى مواقع الويب المحظورة في منطقتك؟ وهنا يأتي دور zennmate. مع zennmate ، يمكنك تجاوز جدران الحماية الحكومية والشركات والوصول إلى أي موقع ويب من أي مكان في العالم. سواء كنت ترغب في متابعة برامجك التلفزيونية المفضلة أو الوصول إلى ملفات العمل المهمة ، فإن zennmate يسهل عليك ذلك.



وأفضل جزء؟ كل من مسرع isharkVPN و zennmate سهل الاستخدام وبأسعار معقولة. ليس عليك كسر البنك للاستمتاع بمزايا سرعات الإنترنت العالية والوصول غير المقيد إلى الويب.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN و zennmate اليوم واستمتع بحرية وراحة الإنترنت السريع وغير المقيد.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك zennmate والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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