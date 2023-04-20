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iSharkVPN يعمل على تسريع أمنك على الإنترنت ضد Botnet زيوس

ishark blog article

2023-04-20 10:03:07

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر أثناء تصفح الويب؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. تعمل تقنيتنا المبتكرة على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يضمن سرعات فائقة وتصفحًا سلسًا.



لكن لا تأخذ كلمتنا على محمل الجد. تم اختبار مسرّعنا بدقة وإثبات أنه يتفوق على مزودي VPN الآخرين. في الواقع ، لقد تمكنت حتى من الصمود أمام شبكة الروبوتات zeus سيئة السمعة - وهي شبكة من أجهزة الكمبيوتر المخترقة التي يمكن أن تعيث فسادًا في أنشطتك عبر الإنترنت.



طور فريق الخبراء لدينا حلاً لا يعزز تجربتك على الإنترنت فحسب ، بل يحميك أيضًا من التهديدات المحتملة مثل الروبوتات zeus. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أن تشعر براحة البال مع العلم أن أنشطتك عبر الإنترنت آمنة وأن معلوماتك الشخصية في مأمن من أعين المتطفلين.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واختبر أقصى درجات الأمان والسرعة على الإنترنت. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بالتصفح السريع والسلس.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك zeus botnet ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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