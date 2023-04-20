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عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و ZetMate

ishark blog article

2023-04-20 10:03:22

تقديم أفضل مجموعة لتسريع تجربتك على الإنترنت: isharkVPN و Zetmate!



هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت ومشكلات التخزين المؤقت أثناء البث عبر الإنترنت؟ هل ترغب في تعزيز خصوصيتك وأمانك على الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN و Zetmate.



isharkVPN هي خدمة VPN عالية التصنيف تتيح لك تصفح الإنترنت بأمان ودون الكشف عن هويتك. يقوم بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت وإخفاء عنوان IP الخاص بك ، مما يجعل من المستحيل على أي شخص تتبع أنشطتك عبر الإنترنت. مع isharkVPN ، يمكنك الوصول إلى أي موقع ويب أو محتوى من أي مكان في العالم ، دون أي قيود.



لكن هذا ليس كل شيء. يأتي isharkVPN أيضًا بميزة تسريع قوية تعمل على تحسين سرعة الإنترنت لديك وتقليل التخزين المؤقت أثناء البث عبر الإنترنت. إنه يحسن اتصالك بالإنترنت عن طريق إزالة أي ازدحام أو اختناق قد يؤدي إلى إبطاء سرعة الإنترنت لديك. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع ببث سلس عبر الإنترنت دون أي انقطاع.



والآن ، مع إضافة Zetmate ، ستكون تجربتك عبر الإنترنت أكثر سلاسة. Zetmate هو امتداد متصفح يقوم بضغط بياناتك على الإنترنت ، مما يقلل من كمية البيانات التي يجب نقلها. ينتج عن هذا سرعات إنترنت أسرع واستخدام أقل للبيانات. يعمل Zetmate بسلاسة مع مسرع isharkVPN ، مما يوفر لك تجربة الإنترنت المطلقة.



مع مسرع isharkVPN و Zetmate ، يمكنك:



- دفق المحتوى عبر الإنترنت دون أي تخزين مؤقت أو انقطاع

- تصفح الإنترنت بسرعة البرق

- تقليل استخدام البيانات الخاصة بك وتوفير المال على فواتير الإنترنت الخاصة بك

- حماية خصوصيتك وأمانك على الإنترنت



فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN اليوم واختبر قوة ميزة التسريع. ولا تنس إضافة Zetmate إلى متصفحك للحصول على تجربة إنترنت أسرع وأكثر سلاسة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك zetmate والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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