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احصل على سرعات إنترنت فائقة السرعة مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-20 10:04:06

هل سئمت من بطء اتصالات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث برامجك وأفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator! تعمل تقنيتنا المتطورة على تحسين سرعة الإنترنت لديك وتقليل زمن الوصول ، مما يوفر لك تجربة سلسة عبر الإنترنت.



والآن ، ولفترة محدودة ، تتعاون iSharkVPN مع Ziggo لتقديم عرض ترويجي خاص - Ziggo Gratis! عندما تقوم بالتسجيل في iSharkVPN ، سوف تتلقى شهرًا مجانيًا من خدمات Ziggo التلفزيونية. يتضمن ذلك الوصول إلى أكثر من 80 قناة ، بما في ذلك الرياضة والأفلام والترفيه.



لن تستمتع بسرعات الإنترنت الفائقة مع iSharkVPN Accelerator فحسب ، بل ستتمكن أيضًا من الوصول إلى برامج تلفزيونية عالية الجودة مع Ziggo. وأفضل جزء؟ يمكنك الوصول إلى كل هذا وأنت مرتاح في منزلك ، دون الحاجة إلى القلق بشأن الاتصالات البطيئة أو التخزين المؤقت.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة والتخزين المؤقت يفسدون تجربتك على الإنترنت. اشترك في iSharkVPN Accelerator واستفد من عرض Ziggo Gratis الترويجي الحصري اليوم. من خلال تقنيتنا القوية وبرامجنا التلفزيونية عالية الجودة ، لن ترغب أبدًا في العودة إلى مزود الإنترنت القديم مرة أخرى.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بالتصفح الآمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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