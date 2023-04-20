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قم بتسريع سرعة الإنترنت بشكل آمن مع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-20 08:55:03

هل تبحث عن شبكة افتراضية خاصة موثوقة لإبقاء أنشطتك على الإنترنت مجهولة وآمنة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! بفضل تقنية التشفير المتطورة والخوادم فائقة السرعة ، يوفر برنامج isharkVPN حماية قصوى لتصفح الإنترنت الخاص بك.



تتمثل إحدى الميزات البارزة لمسرع isharkVPN في قدرته على تسريع اتصالك بالإنترنت. سواء كنت تقوم ببث مقاطع الفيديو أو تنزيل الملفات أو ممارسة الألعاب ، يضمن برنامج isharkVPN أن تظل سرعة الإنترنت لديك سريعة باستمرار ، دون أي تأخير أو تخزين مؤقت.



بالإضافة إلى سرعته ، يقدم مسرع isharkVPN أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى ، بما في ذلك التشفير من الدرجة العسكرية ، وحماية تسرب DNS ، وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات. هذا يعني أنه يمكنك تصفح الإنترنت براحة بال تامة ، مع العلم أن بياناتك الخاصة ومحفوظات التصفح الخاصة بك تظل آمنة ومجهولة الهوية.



وإذا كنت بحاجة إلى إرسال أو استقبال ملفات حساسة ، فإن مسرع isharkVPN يوفر ميزة ملائمة لحماية كلمة مرور الملفات المضغوطة. ما عليك سوى ضغط ملفاتك وتعيين كلمة مرور ، وسيتم تشفير ملفاتك بالكامل وحمايتها من أعين المتطفلين.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واختبر أقصى درجات الخصوصية والأمان على الإنترنت!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك حماية ملف مضغوط بكلمة مرور ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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