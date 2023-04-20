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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-20 08:55:25

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وأوقات التخزين المؤقت الطويلة أثناء بث أفلامك وعروضك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تعمل تقنيتنا المبتكرة على تعزيز سرعة الإنترنت لديك وتقليل زمن الوصول ، مما يمنحك تجربة بث سلسة لن تجدها في أي مكان آخر.



ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم isharkVPN أيضًا إجراءات أمنية على أعلى مستوى لحماية خصوصيتك على الإنترنت. من خلال التشفير من الدرجة العسكرية وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات الصارمة ، يمكنك أن تطمئن إلى أن معلوماتك الشخصية آمنة ومأمونة.



وبالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى طبقة إضافية من الحماية ، توفر isharkVPN أيضًا حماية كلمة مرور مضغوطة. تتيح لك هذه الميزة تشفير ملفاتك ومجلداتك بكلمة مرور ، مما يضمن عدم تمكن أي شخص من الوصول إلى معلوماتك الحساسة دون إذنك.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وإجراءات أمان لا مثيل لها. لا ترضى بأقل من ذلك - اختر isharkVPN واستعد السيطرة على تجربتك على الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ضغط كلمة المرور والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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