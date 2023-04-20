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حماية خصوصيتك على الإنترنت مع isharkVPN Accelerator و Zippassword

ishark blog article

2023-04-20 08:55:47

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والقيود المفروضة على بعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. تعمل تقنيتنا المتطورة على تسريع اتصالك بالإنترنت وتتيح لك الوصول إلى أي موقع ويب تريده.



لن يتم تقييدك من قبل مزود خدمة الإنترنت الخاص بك بعد الآن. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجاوز أي قيود والاستمتاع باتصال إنترنت أسرع وأكثر موثوقية.



ولكن ماذا عن أمان نشاطك على الإنترنت؟ وهنا يأتي دور zippassword. تضمن خدمة حماية كلمة المرور الخاصة بنا أن تظل معلوماتك السرية آمنة ومأمونة. باستخدام zippassword ، يمكنك أن تشعر بالراحة وأنت تعلم أن بياناتك الحساسة محمية من الوصول غير المصرح به.



يوفر الجمع بين مسرع isharkVPN و zippassword الحل النهائي لمستخدمي الإنترنت الذين يطلبون السرعة والأمان. من خلال خدماتنا ، يمكنك تصفح الإنترنت بثقة ، مع العلم أن نشاطك عبر الإنترنت خاص وآمن.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN و zippassword اليوم واختبر أقصى درجات الأمان والحرية على الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك zippassword والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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