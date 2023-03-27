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عزز سرعة التنزيل لديك باستخدام iSharkVPN Accelerator و Zippyshare Proxy

ishark blog article

2023-03-27 15:59:39

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء التصفح أو تنزيل الملفات؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN ووكيل zippyshare!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات فائقة أثناء تصفح مواقع الويب المفضلة لديك أو بث برامجك المفضلة. تعمل تقنيتنا المبتكرة على تحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل زمن الوصول ، مما يمنحك أسرع سرعات ممكنة.



لكن ماذا عن تنزيل الملفات؟ هذا هو المكان الذي يأتي فيه وكيل zippyshare. Zippyshare هو موقع ويب مشهور لاستضافة الملفات ، ولكن في بعض الأحيان قد تترك سرعات التنزيل الخاصة بهم شيئًا مرغوبًا فيه. باستخدام وكيل zippyshare الخاص بنا ، يمكنك تجاوز أي حدود للسرعة وتنزيل ملفاتك بسرعات فائقة.



لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة بعد الآن. جرب مسرع isharkVPN ووكيل zippyshare اليوم واختبر أسرع سرعات إنترنت ممكنة!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك zippyshare proxy ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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