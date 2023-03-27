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عزز كفاءة بريدك الإلكتروني مع isharkVPN Accelerator و Zoho Mail

ishark blog article

2023-03-27 16:15:26

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند بث برامجك المفضلة أو تنزيل الملفات؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



تعمل تقنيتنا المبتكرة على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يوفر سرعات فائقة لجميع أنشطتك على الإنترنت. ومع شبكة VPN الآمنة الخاصة بنا ، يمكنك أن تطمئن إلى أن بياناتك محمية من أعين المتطفلين.



لكننا لا نتوقف فقط عند الإنترنت السريع. توفر لك شراكتنا مع Zoho Mail تجربة البريد الإلكتروني المثالية. باستخدام Zoho Mail ، يمكنك إدارة حسابات بريد إلكتروني متعددة في مكان واحد والوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك من أي مكان وعلى أي جهاز. بالإضافة إلى ذلك ، تعمل عوامل التصفية الذكية وأدوات حظر البريد العشوائي على إبقاء صندوق الوارد الخاص بك خاليًا من الفوضى والرسائل غير المرغوب فيها.



فلماذا تقبل بطء الإنترنت وإدارة البريد الإلكتروني المملة؟ قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN باستخدام Zoho Mail واستمتع بأقصى سرعة وكفاءة على الإنترنت. اشترك اليوم وابدأ في الاستمتاع بتجربة أفضل عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك zoho mai والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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