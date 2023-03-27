التدوين > عزز أمانك وإنتاجيتك على الإنترنت باستخدام iSharkVPN Accelerator و Zoho Password Manager

عزز أمانك وإنتاجيتك على الإنترنت باستخدام iSharkVPN Accelerator و Zoho Password Manager

ishark blog article

2023-03-27 16:23:20

هل تبحث عن حل VPN موثوق يمكنه الحفاظ على أنشطتك عبر الإنترنت آمنة وسريعة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! يستخدم هذا البرنامج المتطور خوارزميات متقدمة لتحسين اتصالك بالإنترنت وتوفير سرعات فائقة ، مع الحفاظ على حماية بياناتك وخصوصيتك.



ولكن هذا ليس كل شيء - يتكامل مسرع isharkVPN أيضًا بسلاسة مع Zoho Password Manager ، أداة إدارة كلمات المرور الرائدة في السوق. باستخدام Zoho ، يمكنك إنشاء كلمات مرور قوية وفريدة لجميع حساباتك على الإنترنت وتخزينها بأمان في موقع مركزي واحد. بالإضافة إلى ذلك ، مع مسرع isharkVPN الذي يوفر طبقة إضافية من الأمان ، يمكنك أن تطمئن لأن معلوماتك الحساسة محمية بالكامل.



فلماذا تنتظر؟ قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN و Zoho Password Manager اليوم وتحكم في أمانك وسرعتك على الإنترنت! مع أدواتنا القوية في متناول يدك ، يمكنك الاستمتاع براحة البال والتصفح السريع ، بغض النظر عن مكان وجودك أو ما تفعله عبر الإنترنت. جربهم اليوم وشاهد الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك zoho password manager والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN