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عزز أمانك وكفاءتك على الإنترنت مع isharkVPN Accelerator و Zoho Vault

ishark blog article

2023-03-27 16:26:08

هل سئمت من بطء اتصالات VPN التي تعيق تجربتك على الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. تعمل تقنيتنا المبتكرة على تحسين اتصال VPN الخاص بك ، مما يوفر سرعات فائقة ويضمن بقاء أنشطة الإنترنت الخاصة بك آمنة وخصوصية.



لكن ماذا عن كلمات المرور الخاصة بك؟ يمكن أن يكون تتبع بيانات اعتماد تسجيل الدخول العديدة مشكلة. وهنا يأتي دور Zoho Vault. تخزن أداة إدارة كلمات المرور الخاصة بنا جميع كلمات المرور الخاصة بك في مكان واحد آمن ، مما يتيح سهولة الوصول مع توفير إجراءات أمنية من الدرجة الأولى.



باستخدام مسرع isharkVPN بالتزامن مع Zoho Vault ، يمكنك الاستمتاع بمزايا الإنترنت السريع والآمن مع الحفاظ على أمان معلوماتك الحساسة. لا تدع الاتصالات البطيئة أو كلمات المرور المنسية تعيقك عن العمل لفترة أطول. جرب مسرع isharkVPN و Zoho Vault اليوم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام zoho vault والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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