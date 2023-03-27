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التدوين > احم بياناتك باستخدام مسرع iSharkVPN و Zoho Vault

احم بياناتك باستخدام مسرع iSharkVPN و Zoho Vault

ishark blog article

2023-03-27 16:31:37
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر أثناء بث برامجك وأفلامك المفضلة؟ هل تريد ضمان أمان أنشطتك عبر الإنترنت وحماية بياناتك الحساسة من التهديدات الإلكترونية؟ إذا كان الأمر كذلك ، فعليك التفكير في استخدام مسرع isharkVPN و Zoho Vault.

isharkVPN هي خدمة VPN متقدمة لا تخفي عنوان IP الخاص بك فحسب ، بل تعمل أيضًا على تحسين سرعات الإنترنت لديك من خلال تحسين اتصالك. مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع ببث غير منقطع وتنزيلات أسرع وتصفح أكثر سلاسة. بالإضافة إلى ذلك ، تضمن isharkVPN خصوصيتك وأمانك عبر الإنترنت من خلال تشفير حركة المرور على الإنترنت وحماية بياناتك من المتسللين والتهديدات الإلكترونية الأخرى.

من ناحية أخرى ، يعد Zoho Vault مدير كلمات مرور قويًا يخزن وينظم جميع كلمات المرور الخاصة بك في مكان واحد آمن. مع Zoho Vault ، لم يعد عليك القلق بشأن تذكر كلمات مرور مختلفة لحسابات مختلفة أو تدوينها في الملاحظات اللاصقة. بدلاً من ذلك ، يمكنك الوصول إلى جميع كلمات المرور الخاصة بك بكلمة مرور رئيسية واحدة فقط ، وهي مشفرة بشكل آمن ولا يمكن الوصول إليها إلا بواسطتك.

عند استخدامهما معًا ، يوفر مسرع isharkVPN و Zoho Vault مزيجًا لا مثيل له من السرعة والأمان والراحة. مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة دون المساس بالخصوصية والأمان على الإنترنت. وباستخدام Zoho Vault ، يمكنك تخزين وإدارة جميع كلمات المرور الخاصة بك بأمان والوصول إليها من أي مكان وفي أي وقت.

فما تنتظرون؟ اشترك في مسرع isharkVPN و Zoho Vault اليوم واستمتع بأمان وراحة فائقة على الإنترنت!

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك zoho valut والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
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