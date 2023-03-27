التدوين > إدارة بيانات آمنة وفعالة باستخدام isharkVPN Accelerator و ZohoVault

إدارة بيانات آمنة وفعالة باستخدام isharkVPN Accelerator و ZohoVault

ishark blog article

2023-03-27 16:34:17

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى ملفاتك؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN و ZohoVault.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تسريع اتصالك بالإنترنت بنسبة تصل إلى 200٪. لا مزيد من التخزين المؤقت أو التأخير أثناء مكالمات الفيديو المهمة أو جلسات الألعاب عبر الإنترنت. تعمل هذه الأداة القوية على تحسين حركة مرور الشبكة وتقليل زمن الوصول ، مما يوفر لك تجربة سلسة وسريعة عبر الإنترنت.



لكن ماذا عن ملفاتك ووثائقك الحساسة؟ وهنا يأتي دور ZohoVault. يتيح لك مدير كلمات المرور المستند إلى مجموعة النظراء تخزين كلمات المرور ومعلومات بطاقة الائتمان والبيانات المهمة الأخرى ومشاركتها بأمان. مع التشفير المتقدم والمصادقة ذات العاملين ، يمكنك أن تنعم براحة البال مع العلم أن معلوماتك آمنة ويمكن الوصول إليها فقط لمن يحتاجون إليها.



وأفضل جزء؟ يعمل مسرع isharkVPN و ZohoVault معًا بسلاسة. بفضل سرعة الشبكة المحسّنة لـ isharkVPN Accerator ، يمكنك الوصول بسهولة إلى ملفاتك وإدارتها باستخدام ZohoVault من أي مكان في العالم.



قل وداعًا لإبطاء الإنترنت والمخاوف الأمنية. جرب مسرع isharkVPN و ZohoVault اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام zohovault والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN