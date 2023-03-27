التدوين > حافظ على وجودك على الإنترنت آمنًا مع IsharkVPN Accelerator

حافظ على وجودك على الإنترنت آمنًا مع IsharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-03-27 17:04:02

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء استخدام خدمات VPN؟ لا مزيد من البحث ، حيث أن مسرع iSharkVPN موجود هنا لتعزيز اتصالك ومنحك سرعات فائقة.



مع iSharkVPN ، يمكنك أن تقول وداعًا للتخزين المؤقت والتنزيلات البطيئة ومكالمات الفيديو البطيئة. تسمح تقنيتنا المبتكرة لاتصالك بالإنترنت بالحفاظ على سرعته أثناء استخدام خدمة VPN الخاصة بنا. هذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع بتجربة تصفح آمنة وخصوصية دون التضحية بالأداء.



بالإضافة إلى برنامج التسريع الخاص بنا ، نقدم أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى مثل التشفير من الدرجة العسكرية والبروتوكولات الآمنة وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات. يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك على الإنترنت محمي من أعين المتطفلين.



ولكن ماذا لو لم تعد بحاجة إلى خدمة VPN؟ هذا هو المكان الذي يأتي فيه حساب Zoom delete. ربما قررت أنك لم تعد بحاجة إلى استخدام Zoom لمؤتمرات الفيديو ، أو ربما كنت قلقًا بشأن مشكلات الخصوصية. مهما كان السبب ، فإن حساب Zoom delete يسمح لك بإغلاق حسابك بسهولة وإزالة معلوماتك الشخصية من خوادمهم.



في iSharkVPN ، نؤمن بمنح مستخدمينا حرية اختيار الطريقة التي يريدون تصفح الإنترنت بها. سواء كنت بحاجة إلى خدمة VPN بسرعات فائقة أو تريد حذف حساب Zoom الخاص بك ، فنحن نوفر لك ما تحتاجه. اشترك في iSharkVPN اليوم واختبر مزايا تسريع وميزات الأمان من الدرجة الأولى.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تكبير حذف الحساب والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN