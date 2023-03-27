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قم بزيادة مكالمات Zoom في الصين باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-03-27 17:09:14

مسرع IsharkVPN: الحل الخاص بك للتكبير في الصين



هل سئمت من تجربة اتصالات الإنترنت البطيئة وغير المستقرة عند استخدام Zoom in China؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت لست وحدك. تشتهر شركة Great Firewall الصينية برقابة صارمة على الإنترنت ومراقبتها ، مما قد يجعل من الصعب استخدام Zoom وأدوات الاتصال الشائعة الأخرى.



لكن لا تخف ، لأن IsharkVPN Accelerator هنا للمساعدة. IsharkVPN Accelerator هو أداة قوية من شأنها تعزيز سرعة اتصالك بالإنترنت واستقراره ، مما يسمح لك باستخدام Zoom وتطبيقات الاتصال الأخرى دون أي انقطاع أو تأخير.



مع IsharkVPN Accelerator ، يمكنك الاتصال بالخوادم الموجودة في جميع أنحاء العالم ، وتجاوز جدار الحماية الصيني العظيم والوصول إلى الإنترنت المفتوح. يستخدم IsharkVPN Accelerator أحدث بروتوكولات التشفير والأمان للحفاظ على بياناتك آمنة ومأمونة ، مما يضمن بقاء نشاطك على الإنترنت خاصًا ومجهول الهوية.



استخدام IsharkVPN Accelerator سهل وبديهي. ما عليك سوى تنزيل التطبيق وتثبيته على جهازك ، وتحديد موقع الخادم الذي تريد الاتصال به ، والبدء في استخدام Zoom كما تفعل عادةً. سيقوم IsharkVPN Accelerator تلقائيًا بتحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يوفر لك أفضل سرعة وأداء ممكنين.



لذا ، إذا مللت من اتصالات الإنترنت البطيئة وغير المستقرة عند استخدام Zoom في الصين ، فجرّب IsharkVPN Accelerator اليوم. مع IsharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع باتصالات إنترنت سريعة وموثوقة ، مما يتيح لك التواصل مع زملائك وأصدقائك وعائلتك دون أي انقطاع أو تأخير. قم بتنزيل IsharkVPN Accelerator الآن واختبر الفرق!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تكبير الصين ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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