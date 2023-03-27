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التدوين > حافظ على أمانك أثناء مؤتمرات الفيديو مع Zoom Meeting و iSharkVPN Accelerator

حافظ على أمانك أثناء مؤتمرات الفيديو مع Zoom Meeting و iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-03-27 17:14:37
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء اجتماعاتك عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!

مع مسرع isharkVPN ، يمكنك التأكد من أن اجتماعات Zoom الخاصة بك تعمل بسلاسة دون أي تأخير أو انقطاع. تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يمنحك سرعات فائقة وتجربة سلسة عبر الإنترنت.

ولكن هذا ليس كل شيء - فنحن أيضًا نأخذ أمانك على الإنترنت على محمل الجد. مع ظهور الاجتماعات والمؤتمرات الافتراضية عبر الإنترنت ، من المهم ضمان حماية بياناتك. لهذا السبب تقدم isharkVPN تشفيرًا من الدرجة الأولى للحفاظ على معلوماتك في مأمن من أعين المتطفلين.

لذا ، سواء كنت تستضيف اجتماع عمل أو تتواصل مع الأصدقاء والعائلة ، فإن مسرع isharkVPN يغطيك. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بسرعات الإنترنت العالية والموثوقة.

لا تساوم على السلامة أيضًا. مع isharkVPN ، تحظى خصوصيتك وأمانك بأهمية قصوى. من خلال بروتوكولات الأمان المتقدمة الخاصة بنا ، يمكنك أن تطمئن إلى أن اجتماعاتك الافتراضية في مأمن من أي متسللين محتملين أو خروقات للبيانات.

لذا ، إذا كنت ترغب في الاستمتاع باجتماعات Zoom سريعة وآمنة وغير منقطعة ، فإن isharkVPN Accelerator هو الحل المناسب لك. جربه اليوم وشاهد الفرق بنفسك!

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك تكبير اجتماع الأمان والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
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