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قم بتأمين مكالمات التكبير مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-03-27 17:17:12

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والقلق بشأن أمانك عبر الإنترنت أثناء مؤتمرات الفيديو؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN وأمن الزووم.



مع isharkVPN ، يمكنك زيادة سرعة الإنترنت لديك بنسبة تصل إلى 50٪ عن طريق تحسين الاتصال وتقليل زمن الوصول. هذا يعني أنك ستتمكن من تصفح الويب ودفق مقاطع الفيديو والمشاركة في مؤتمرات الفيديو بسرعات فائقة.



ولكن ماذا عن أمن مؤتمرات الفيديو الخاصة بك؟ واجهت Zoom بعض المخاوف الأمنية التي تم الإعلان عنها جيدًا ، ولكن مع isharkVPN ، يمكنك أن تطمئن بسهولة مع العلم أن اتصالك مشفر وأن بياناتك محمية. تضمن خدمة VPN الخاصة بنا أن يظل نشاطك عبر الإنترنت خاصًا ، ويخفي عنوان IP الخاص بك ويمنع أعين المتطفلين من الوصول إلى معلوماتك الحساسة.



وبواجهة isharkVPN سهلة الاستخدام ، يمكنك إعداد VPN والاتصال بها ببضع نقرات. بالإضافة إلى ذلك ، يتوفر فريق دعم العملاء لدينا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للإجابة على أي أسئلة أو استكشاف أي مشكلات قد تواجهها وإصلاحها.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في برنامج تسريع isharkVPN وأمن التقريب اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة ومؤتمرات فيديو آمنة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تكبير الأمان والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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