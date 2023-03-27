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عزز مكالمات فيديو Zoom الخاصة بك مع isharkVPN Accelerator - قم بتأمين اجتماعاتك عبر الإنترنت

ishark blog article

2023-03-27 17:19:55

نقدم مزيجًا مثاليًا من الأمان والسرعة: iSharkVPN Accelerator و Zoom Secure



في عالم اليوم ، أصبح الأمان عبر الإنترنت أولوية قصوى للأفراد والشركات على حدٍ سواء. ومع ظهور العمل عن بُعد والاجتماعات الافتراضية ، ازدادت أهمية اتصال الإنترنت الموثوق وعالي السرعة. لهذا السبب تعاونت iSharkVPN Accelerator و Zoom Secure لتوفير مزيج نهائي من الأمان والسرعة.



iSharkVPN Accelerator هي خدمة VPN متطورة توفر للمستخدمين الخصوصية والأمان الكاملين عبر الإنترنت. مع iSharkVPN ، يتم تشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ، مما يجعل من المستحيل على أي شخص اعتراض معلوماتك الحساسة. يضمن ذلك أن تظل أنشطتك عبر الإنترنت ، مثل التصفح والتدفق والتنزيل ، خاصة وآمنة تمامًا.



بالإضافة إلى ذلك ، تم تصميم iSharkVPN Accelerator لتحسين سرعة الإنترنت والأداء. يستخدم خوارزميات متقدمة لتجاوز اختناق الإنترنت ، وتقليل زمن الوصول وزيادة سرعات التنزيل والتحميل. هذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت أسرع دون الحاجة إلى المساومة على أمنك على الإنترنت.



من ناحية أخرى ، تم تصميم Zoom Secure خصيصًا لمستخدمي Zoom ، تطبيق مؤتمرات الفيديو الشهير. يوفر Zoom Secure تشفيرًا شاملاً لجميع اجتماعات Zoom ، مما يضمن أن تظل محادثاتك خاصة وآمنة. كما يوفر ميزات أمان إضافية ، مثل القدرة على قفل الاجتماعات لمنع الوصول غير المصرح به ، والقدرة على إزالة المشاركين الذين تسببوا في الاضطرابات.



باستخدام iSharkVPN Accelerator و Zoom Secure معًا ، يمكنك الاستمتاع بأمان وخصوصية كاملة عبر الإنترنت مع الاستمتاع أيضًا بسرعات إنترنت عالية واجتماعات افتراضية آمنة. سواء كنت تعمل من المنزل أو تتواصل مع الأصدقاء والعائلة عبر الإنترنت ، توفر هاتان الأداتان مزيجًا مثاليًا من الأمان والسرعة.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في iSharkVPN Accelerator و Zoom Secure اليوم واختبر أقصى درجات الأمان والأداء على الإنترنت!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك التكبير بأمان والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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