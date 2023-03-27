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حماية اجتماعات Zoom الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-03-27 17:36:11

هل أنت قلق بشأن أمان مكالمات Zoom؟ هل تجد أن اتصالك بالإنترنت يتباطأ أثناء مؤتمرات الفيديو؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع الارتفاع الأخير في المؤتمرات عن بعد بسبب الوباء ، أصبح Zoom اسمًا مألوفًا. ومع ذلك ، مع هذه الشعبية تأتي مخاطر أمنية متزايدة. كان Zoom في الأخبار لقضايا أمنية مثل "Zoom-bombing" وخروقات البيانات. حماية خصوصيتك والحفاظ على محادثاتك آمنة مع isharkVPN.



لكن هذا ليس كل ما يمكن أن يفعله isharkVPN. يمكن لتقنية التسريع لدينا أيضًا تحسين سرعة وجودة اتصالك بالإنترنت أثناء مكالمات الفيديو. لا مزيد من التخزين المؤقت أو التأخير أثناء الاجتماعات أو العروض التقديمية المهمة. مع isharkVPN ، يمكنك زيادة كفاءتك وإنتاجيتك عن طريق تحسين اتصالك.



IsharkVPN سهل الاستخدام وبأسعار معقولة. تسمح لك واجهتنا سهلة الاستخدام بالاتصال بشبكة VPN بنقرة واحدة فقط ، وخطط الأسعار لدينا تنافسية مقارنة بموفري VPN الآخرين. فريقنا متاح أيضًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتقديم الدعم والمساعدة.



لا تدع مشكلات الأمان واتصال الإنترنت البطيء يعيقك أثناء مكالمات Zoom. قم بالتبديل إلى مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بمؤتمرات فيديو أسرع وأكثر أمانًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تكبير مشكلات الأمان والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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