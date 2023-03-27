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تمتع بتجربة الإنترنت السريع والآمن مع IsharkVPN Accelerator و ZTNA Open Source

ishark blog article

2023-03-27 17:49:34

تقديم مستقبل تقنية VPN مع iSharkVPN Accelerator و ZTNA Open Source



في العصر الرقمي اليوم ، تزداد أهمية الخصوصية والأمان عبر الإنترنت. كانت الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) حلاً شائعًا لهذه المخاوف ، لكنها غالبًا ما تأتي بسرعات إنترنت بطيئة ومشكلات أخرى في الأداء. هذا هو المكان الذي يتم فيه تشغيل iSharkVPN Accelerator و ZTNA Open Source. تعمل هاتان التقنيتان معًا لتوفير تجربة سلسة وآمنة عبر الإنترنت.



iSharkVPN Accelerator هي تقنية مبتكرة تعمل على تحسين أداء VPN. يستخدم خوارزميات متقدمة لضغط البيانات وتشفيرها ، مما يقلل من زمن انتقال الشبكة ويحسن سرعات الاتصال. هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين الاستمتاع بسرعات إنترنت أسرع دون المساس بخصوصياتهم وأمنهم.



من ناحية أخرى ، ZTNA (الوصول إلى شبكة ثقة معدومة) هو برنامج مفتوح المصدر يوفر وصولاً آمنًا إلى التطبيقات والشبكات الخاصة. يستخدم نهج "عدم الثقة" ، مما يعني أنه لا يوجد مستخدم أو جهاز موثوق به افتراضيًا. بدلاً من ذلك ، يجب على المستخدمين إثبات هويتهم وتلبية متطلبات أمان معينة قبل الوصول إلى الشبكة أو التطبيق. هذا يضمن أن المستخدمين المصرح لهم فقط يمكنهم الوصول إلى المعلومات والموارد الحساسة.



عند استخدامهما معًا ، يوفر iSharkVPN Accelerator و ZTNA Open Source حلاً قويًا للخصوصية والأمان عبر الإنترنت. يقوم iSharkVPN Accelerator بتحسين أداء VPN ، بينما يوفر ZTNA Open Source وصولاً آمنًا إلى الشبكات والتطبيقات الخاصة. يضمن هذا المزيج أن المستخدمين يمكنهم الاستمتاع باتصالات إنترنت سريعة وآمنة دون القلق بشأن تتبع أنشطتهم عبر الإنترنت أو مراقبتها.



بالإضافة إلى قدراتهم التقنية ، فإن كلا من iSharkVPN Accelerator و ZTNA Open Source سهل الاستخدام أيضًا. إنها سهلة التثبيت والتهيئة ، وتوفر واجهات مستخدم سهلة الاستخدام تسهل على أي شخص استخدامها. هذا يعني أنه حتى المستخدمين الذين لديهم القليل من المعرفة التقنية يمكنهم الاستمتاع بفوائد هذه التقنيات.



في الختام ، إذا كنت ترغب في الاستمتاع باتصالات إنترنت سريعة وآمنة ، فعليك بالتأكيد التفكير في استخدام iSharkVPN Accelerator و ZTNA Open Source. توفر هذه التقنيات حلاً فعالاً للخصوصية والأمان عبر الإنترنت ، كما أنها سهلة الاستخدام. فلماذا تنتظر؟ جربهم اليوم واختبر مستقبل تقنية VPN.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك فتح المصدر ztna والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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