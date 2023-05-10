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اختبر التصفح بسرعة البرق مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-10 15:49:12

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بفضل التكنولوجيا المتقدمة ، يضمن iSharkVPN Accelerator سرعات فائقة مع ضمان الخصوصية والأمان الكاملين. سواء كنت تبث برامجك المفضلة ، أو تقوم بتنزيل الملفات ، أو ببساطة تتصفح الويب ، فإن iSharkVPN Accelerator سيساعدك.



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كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تصفح الرمز الترويجي reddit ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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