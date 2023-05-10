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عزز سرعة التورنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و Surfshark qBittorrent

ishark blog article

2023-05-10 15:49:20

هل سئمت من بطء سرعات التنزيل عند استخدام عميل التورنت المفضل لديك؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN وتكامل qBittorrent من Surfshark.



تعمل تقنية تسريع isharkVPN الخاصة بنا على تعزيز سرعة الإنترنت لديك عن طريق توجيه حركة المرور الخاصة بك من خلال خوادم مُحسّنة بشكل خاص. وعند إقرانه بتكامل qBittorrent في Surfshark ، ستتمتع بتنزيلات فائقة السرعة واتصال آمن ومجهول الهوية.



مع مسرع isharkVPN ، ستتمكن أيضًا من الوصول إلى أكثر من 1000 خادم في أكثر من 60 دولة ، مما يضمن لك الاتصال بالخادم الأسرع والأكثر موثوقية لموقعك. بالإضافة إلى ذلك ، تضمن سياستنا الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات أن يظل نشاطك عبر الإنترنت خاصًا وآمنًا.



قم بإقران ذلك بتكامل qBittorrent من Surfshark ، وستحصل على مزيج قوي من السرعة والأمان والراحة. استمتع بتجربة تورنت سلسة مع دعم الوكيل المدمج في qBittorrent ، والذي يعمل بشكل لا تشوبه شائبة مع مسرع isharkVPN.



لا تدع سرعات التنزيل البطيئة تعيق تجربة التورنت. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN وتكامل qBittorrent من Surfshark اليوم واستمتع بتنزيلات سريعة وآمنة ومجهولة المصدر. جربه وشاهد الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تصفح qbittorrent والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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