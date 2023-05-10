التدوين > احصل على سرعات إنترنت فائقة السرعة مع iSharkVPN Accelerator

احصل على سرعات إنترنت فائقة السرعة مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-10 15:49:35

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى بعض المواقع والمحتويات؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



تسمح تقنيتنا المتطورة بسرعات إنترنت فائقة السرعة والوصول الآمن إلى جميع مواقع الويب ومحتوى الوسائط المفضل لديك. لا داعي لانتظار مقاطع الفيديو مؤقتًا أو صعوبة تحميل الصفحات.



ومن خلال شراكتنا مع Surfshark ، يمكنك استبدال رمز خاص لمزيد من القيمة والحماية. Surfshark هو مزود VPN يحظى باحترام كبير ويوفر ميزات أمان وخصوصية من الدرجة الأولى للحفاظ على نشاطك عبر الإنترنت آمنًا ومجهول الهوية.



من خلال الجمع بين قوة مسرع isharkVPN و Surfshark ، يمكنك تصفح الويب بثقة وسهولة. ستجعل واجهتنا سهلة الاستخدام والخدمة الموثوقة تجربتك عبر الإنترنت أكثر سلاسة ومتعة من أي وقت مضى.



لا تدع الإنترنت البطيء والوصول المقيد يعيقك. اشترك في مسرع isharkVPN واسترد كود Surfshark اليوم للحصول على أفضل تجربة عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك Surfshark لاسترداد الكود ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN