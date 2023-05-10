التدوين > عزز سرعة الإنترنت لديك مع مسرع isharkVPN واستمتع باسترداد Surfshark!

عزز سرعة الإنترنت لديك مع مسرع isharkVPN واستمتع باسترداد Surfshark!

ishark blog article

2023-05-10 15:49:43

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



تتيح تقنية تسريع VPN الخاصة بنا سرعات إنترنت فائقة السرعة ، مع توفير الأمان والخصوصية التي تأتي مع استخدام VPN. مع isharkVPN ، يمكنك البث والتنزيل وتصفح الويب بسهولة.



لكن لا تأخذ كلمتنا على محمل الجد. نقدم ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا لأي عملاء غير راضين. وإذا كنت تستخدم Surfshark VPN حاليًا وتبحث عن تغيير ، فسنعيد لك أيضًا الجزء غير المستخدم من اشتراكك.



قم بالتبديل إلى مسرع isharkVPN واستمتع بالحرية والسرعة التي تفتقدها.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استرداد أموال Surshark والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN