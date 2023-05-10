التدوين > احصل على تصفح سريع مع iSharkVPN Accelerator

احصل على تصفح سريع مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-10 15:49:58

هل تبحث عن طريقة لتسريع اتصالك بالإنترنت مع الحفاظ على خصوصية وأمان أنشطتك عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات فائقة تتيح لك بث المحتوى المفضل لديك ولعب الألعاب عبر الإنترنت وتنزيل الملفات بسرعات لا تصدق. يعمل المسرع من خلال تحسين اتصالك بالإنترنت ، وإزالة أي اختناقات أو عقبات قد تؤدي إلى إبطاء نقل البيانات.



لكن هذا ليس كل شيء. يوفر مسرع isharkVPN أيضًا أفضل ميزات التشفير والأمان ، مما يضمن أن تظل أنشطتك عبر الإنترنت خاصة ومحمية من أعين المتطفلين. يمكنك تصفح الويب والتسوق عبر الإنترنت ودفق المحتوى دون القلق بشأن المتسللين أو مجرمي الإنترنت أو الأطراف الخارجية الأخرى التي تعترض بياناتك.



وعندما تقوم بالتسجيل في isharkVPN بإحالة من Survshark ، ستحصل على المزيد من الفوائد. تقدم إحالة surfshark مجموعة من الميزات التي تكمل مسرع isharkVPN ، بما في ذلك حظر الإعلانات ، والحماية من البرامج الضارة ، والوصول إلى مجموعة واسعة من محتوى البث.



لذا ، إذا كنت ترغب في الاستمتاع بسرعات فائقة وأعلى مستويات الأمان أثناء تصفح الويب ، فقم بالتسجيل في برنامج تسريع isharkVPN اليوم من خلال إحالة إلى Surfshark. إنها أفضل طريقة للبقاء آمنًا وخصوصية على الإنترنت ، بغض النظر عن مكان وجودك أو ما تفعله.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك إحالة Surshark والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN