التدوين > احصل على سرعات فائقة مع iSharkVPN's Accelerator و Surfshark's Restart Background Service

احصل على سرعات فائقة مع iSharkVPN's Accelerator و Surfshark's Restart Background Service

ishark blog article

2023-05-10 15:50:23

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء محاولة بث برامجك أو أفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN و Surfshark يعيد تشغيل خدمة الخلفية.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تسريع اتصالك بالإنترنت حتى 5 مرات ، مما يجعل البث والتصفح في غاية السهولة. قل وداعًا للتخزين المؤقت المحبط ومرحبًا بالبث السلس.



ولكن حتى مع مسرع isharkVPN ، قد لا تزال اتصالات الإنترنت تتعثر في بعض الأحيان. هذا هو المكان الذي تأتي فيه خدمة Surfshark لإعادة التشغيل في الخلفية. تعيد هذه الخدمة تلقائيًا إعادة اتصال VPN الخاص بك في حالة انقطاعه ، مما يضمن أن يكون لديك دائمًا اتصال آمن ومستقر.



يوفر مسرع isharkVPN وخدمة إعادة تشغيل Surfshark معًا تجربة تصفح الإنترنت القصوى. استمتع بسرعات فائقة دون أي انقطاعات أو مخاطر أمنية.



لا ترضى باتصالات الإنترنت البطيئة وغير المستقرة بعد الآن. جرب مسرع isharkVPN وأعد Surfshark خدمة الخلفية اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تصفح إعادة تشغيل خدمة الخلفية ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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