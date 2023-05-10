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ابق آمنًا على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-10 15:43:21

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تضمن تقنيتنا سرعات إنترنت فائقة السرعة مع الحفاظ على خصوصيتك وأمانك.



ولكن لماذا هذا مهم؟ حسنًا ، تخيل أنك في منتصف جلسة ألعاب أو مكالمة فيديو مهمة عبر الإنترنت عندما تنخفض سرعة الإنترنت لديك فجأة بشكل كبير. لقد تركت محبطًا وغير قادر على الاستمرار. هذه ظاهرة تعرف باسم "الضرب".



Swatting هي مزحة خطيرة وغير قانونية حيث يتصل شخص ما في حالة طوارئ مزيفة بالشرطة ، مما يؤدي إلى ظهور فريق SWAT في عنوان الضحية. يمكن أن يكون لهذا عواقب وخيمة ، بما في ذلك الأذى الجسدي أو حتى الموت.



ولكن كيف يمنع مسرع isharkVPN الضرب؟ من خلال التأكد من أن سرعات الإنترنت لديك دائمًا سريعة وموثوقة ، تكون هناك فرصة أقل لأي شخص لاستهدافك بالضرب. بالإضافة إلى ذلك ، تحافظ تقنية VPN الخاصة بنا على إخفاء عنوان IP الخاص بك ومعلوماتك الشخصية ، مما يجعل من الصعب على المحتالين تعقبك في المقام الأول.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة وخطر الضرب يفسد تجربتك على الإنترنت. اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات فائقة مع خصوصية وأمان كاملين.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما الذي يعنيه التعرض للضرب والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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