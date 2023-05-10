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قم بحماية خصوصيتك مع isharkVPN Accelerator وتعلم ماذا تفعل عندما يتصل بك رقم غير معروف

ishark blog article

2023-05-10 15:44:50

نقدم لكم iSharkVPN: المسرع عبر الإنترنت المطلق



هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند بث الأفلام أو ممارسة الألعاب أو تصفح الويب؟ قل وداعًا لأوقات التأخر المحبطة ومرحبًا بـ iSharkVPN ، المسرع النهائي عبر الإنترنت.



مع iSharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة بغض النظر عن مكان وجودك. سواء كنت في المنزل أو في المكتب أو أثناء التنقل ، تعمل iSharkVPN على تحسين اتصالك بالإنترنت حتى تتمكن من تصفح الويب بسهولة.



لكن هذا ليس كل شيء. تقوم iSharkVPN أيضًا بتشفير نشاطك عبر الإنترنت ، مما يحافظ على معلوماتك الشخصية في مأمن من أعين المتطفلين. باستخدام iSharkVPN ، يمكنك تصفح الويب بخصوصية وأمان كاملين.



ولا يقتصر الأمر على جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول فقط. يمكن استخدام iSharkVPN على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية أيضًا!



ولكن ماذا يعني عندما يتصل رقم غير معروف؟ يمكن أن يكون مسوقًا عبر الهاتف أو محتالًا أو حتى صديقًا مفقودًا أو أحد أفراد العائلة. باستخدام iSharkVPN ، يمكنك حظر تلك المكالمات غير المرغوب فيها والحفاظ على خصوصية رقم هاتفك.



لا تنتظر أكثر من ذلك لترقية تجربتك على الإنترنت. جرب iSharkVPN اليوم ولاحظ الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما يعنيه عندما يتصل بك رقم غير معروف ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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