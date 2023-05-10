التدوين > حافظ على منفذ عنوان IP الخاص بك آمنًا ومضمونًا باستخدام iSharkVPN Accelerator

حافظ على منفذ عنوان IP الخاص بك آمنًا ومضمونًا باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-10 14:06:17

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى المواقع والتطبيقات؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تتيح تقنية التسريع الخاصة بنا سرعات إنترنت فائقة السرعة ، بحيث يمكنك البث والتنزيل والتصفح بسهولة. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال اتصال VPN الآمن الخاص بنا ، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحظور وحماية خصوصيتك على الإنترنت.



وبالحديث عن الخصوصية ، هل تعرف ما هو منفذ عنوان IP الخاص بك؟ إنه معرّف فريد يسمح للآخرين بتتبع نشاطك عبر الإنترنت وربما الوصول إلى معلوماتك الشخصية. ولكن مع isharkVPN ، يتم إخفاء عنوان IP الخاص بك ويتم الاحتفاظ بنشاطك عبر الإنترنت مجهول الهوية.



لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة وانعدام الخصوصية. جرب مسرع isharkVPN اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو منفذ عنوان IP الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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