التدوين > قم بإلغاء قفل الإنترنت بسرعة البرق باستخدام مسرع isharkVPN وإخفاء عنوان IP الخاص بك الإصدار 4

قم بإلغاء قفل الإنترنت بسرعة البرق باستخدام مسرع isharkVPN وإخفاء عنوان IP الخاص بك الإصدار 4

ishark blog article

2023-05-10 14:06:55

هل سئمت من بطء اتصالات الإنترنت والتخزين المؤقت المزعج أثناء بث برامجك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، ستختبر سرعات فائقة وبثًا غير متقطع. بالإضافة إلى ذلك ، سيكون لديك أمان إضافي لشبكة افتراضية خاصة (VPN) لحماية نشاطك على الإنترنت.



لكن هذا ليس كل شيء - باستخدام isharkVPN ، يمكنك بسهولة معرفة عنوان IPv4 الخاص بك. تعد معرفة عنوان IP الخاص بك أمرًا مهمًا لمجموعة متنوعة من الأسباب ، مثل استكشاف مشكلات الاتصال وإصلاحها أو إعداد الوصول عن بُعد إلى أجهزتك.



فما تنتظرون؟ جرب مسرع isharkVPN اليوم وداعًا لإبطاء سرعات الإنترنت ومرحبًا بالبث السلس. ولا تنس التحقق من عنوان IPv4 الخاص بك أثناء وجودك فيه.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو عنوان IP الخاص بي v4 ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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