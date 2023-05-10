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قم بحماية خصوصيتك على الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN واكتشف عنوان IP الخاص بك مع PIA VPN

ishark blog article

2023-05-10 14:07:03

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تبحث عن مسرع iSharkVPN ، الحل النهائي لجميع مشاكل الإنترنت لديك.



مع مسرع iSharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة والوصول غير المقيد إلى مواقع الويب المفضلة لديك ، كل ذلك مع الحفاظ على خصوصية أنشطتك عبر الإنترنت وأمانها.



ولكن هذا ليس كل شيء - يوفر مسرع iSharkVPN أيضًا ميزات متقدمة مثل الانقسام النفقي ومفتاح القفل وحماية تسرب DNS ، مما يضمن أن تظل أنشطتك عبر الإنترنت خاصة وآمنة في جميع الأوقات.



وإذا كنت قلقًا بشأن هويتك على الإنترنت ، فإن مسرع iSharkVPN يوفر أيضًا ميزة "What is my IP address VPN PIA" ، والتي تتيح لك التحقق بسهولة من عنوان IP الخاص بك والتأكد من أن أنشطتك عبر الإنترنت تظل مجهولة الهوية.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في iSharkVPN Accelerator اليوم واستمتع بأقصى قدر من الحرية والخصوصية على الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو عنوان IP الخاص بي vpn pia ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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