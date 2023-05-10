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قم بحماية هويتك على الإنترنت باستخدام iSharkVPN Accelerator وتعرف على عنوان IP الخاص بي

ishark blog article

2023-05-10 14:09:03

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وتم منعك من الوصول إلى بعض المواقع؟ هل تقلق بشأن خصوصيتك على الإنترنت وتريد إخفاء هويتك؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator.



مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة والوصول إلى أي موقع ويب ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم. تضمن تقنيتنا المتطورة أنك لن تواجه أي تأخير أو تخزين مؤقت أثناء بث برامجك المفضلة أو لعب الألعاب عبر الإنترنت.



لكن هذا ليس كل شيء. خصوصيتك على الإنترنت هي أولويتنا القصوى ، وهذا هو السبب في أننا نقدم تشفيرًا متقدمًا للحفاظ على معلوماتك الشخصية في مأمن من المتسللين والمتتبعين التابعين لجهات خارجية. بالإضافة إلى ذلك ، تعني سياسة "عدم الاحتفاظ بالسجلات" الخاصة بنا أننا لا نخزن أيًا من أنشطتك عبر الإنترنت ، لذا يمكنك التأكد من أن استخدامك للإنترنت خاص تمامًا.



إذن ، ماذا عن عنوان IP الخاص بك؟ عنوان IP الخاص بك هو معرف فريد يمكن استخدامه لتتبع نشاطك عبر الإنترنت وحتى موقعك الفعلي. باستخدام iSharkVPN Accelerator ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك وتصفح الإنترنت بشكل مجهول. هذا يعني أنه يمكنك الوصول إلى المحتوى والمواقع المحظورة ، دون القلق بشأن الحظر أو المراقبة.



لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة والخصوصية المخترقة عبر الإنترنت. قم بالترقية إلى iSharkVPN Accelerator اليوم واستمتع بمزايا سرعات الإنترنت الفائقة والخصوصية الكاملة عبر الإنترنت. اشترك الآن واستمتع بفترة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو عنوان IP الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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