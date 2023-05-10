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حماية خصوصيتك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-10 14:09:40

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المحدود إلى المحتوى المقيد جغرافيًا؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة وتجاوز أي قيود جغرافية على مواقع الويب وخدمات البث. ومع المكافأة الإضافية المتمثلة في إجراءات الخصوصية والأمان الصارمة ، يمكنك أن تطمئن لأن نشاطك على الإنترنت آمن ومأمون.



لكن هذا ليس كل شيء - باستخدام مسرع isharkVPN ، يمكنك أيضًا بسهولة معرفة عنوان IP الحالي والموقع. هذه ميزة مهمة لأولئك الذين يرغبون في ضمان خصوصيتهم وأمنهم عبر الإنترنت ، لأن معرفة هذه المعلومات يمكن أن يحميك من الهجمات الإلكترونية المحتملة وسرقة الهوية عبر الإنترنت.



فلماذا الانتظار أكثر من ذلك؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بالمزايا الكاملة للوصول السريع والآمن وغير المقيد إلى الإنترنت ، مع حماية هويتك وموقعك على الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد عنوان IP الخاص بي وموقعه ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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